Albania: Covid, premier Rama valuta apertura impianto per produzione vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro maggio, in Albania sarà completata la vaccinazione di tutti i dipendenti delle strutture ricettive, per "facilitare la stagione turistica", ha spiegato nei giorni scorsi la ministra durante una riunione della task force per il turismo, in cui sono state annunciate le misure di sicurezza in vista dell’imminente stagione estiva. "Finora abbiamo effettuato oltre 4.000 vaccinazioni in tutta la rete di operatori turistici, e continueremo con maggiore intensità, per avere una stagione turistica più facilitata”, ha detto Manastirliu, specificando che “entro il mese di maggio, completeremo la vaccinazione dei dipendenti delle strutture ricettive”. Secondo Blendi Klosi, il ministro del Turismo e dell'Ambiente, “quest’anno la stagione turistica sarà Covid-free, e la sicurezza sarà garantita sotto tutti gli aspetti”. "Tuttavia, anche se stiamo facendo bene con la vaccinazione, abbiamo bisogno di un certo protocollo per l’estate 2021, come è successo lo scorso anno", ha aggiunto Klosi, specificando che “ci saranno regole di sicurezza sulle spiagge, per assicurare l'ordine, il livello di rumore, la musica, e garantire il comfort per ogni turista locale e straniero”. (Alt)