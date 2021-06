Usa: polizia dovrà chiedere accesso ai filmati del videocitofono intelligente di Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia statunitense dovrà chiedere “pubblicamente” l’accesso ai filmati registrati da Ring, il videocitofono creato dal colosso del commercio Amazon. Lo ha annunciato l’azienda produttrice del dispositivo di sorveglianza, Ring, facendo sapere che a partire dalla prossima settimana “le aziende di sicurezza pubblica potranno visionare i video solo su richiesta tramite l’app della società, Neighbors”. Ring è un campanello intelligente, dotato di una telecamera di sicurezza che inizia automaticamente a registrare quando rileva un movimento, per poi avvisare l’utente, che può visualizzare il filmato tramite l’app dedicata. La società produttrice ha sempre collaborato con le forze dell'ordine statunitensi, dando libero accesso ai filmati in caso di necessità per eventuali indagini. In precedenza, infatti, gli agenti di polizia si limitavano a chiedere le clip utili inviando una mail agli utenti, tramite un portale dedicato. Il sistema di sorveglianza, tuttavia, ha scatenato diverse polemiche tra legislatori e gruppi per le libertà civili, secondo cui Ring potrebbe violare la privacy dei cittadini, ma anche favorire atteggiamenti di discriminazione razziale da parte della polizia. Ring ha detto che la nuova funzione "richiesta di assistenza" fornirà una maggiore trasparenza sulle informazioni richieste dalle forze dell'ordine, e gli utenti saranno in grado di visualizzare sull’app Neighbors le richieste fatte da specifici dipartimenti di polizia, che non potranno cancellare i post dall'app. (Nys)