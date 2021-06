Roma: Europa verde, contro abusivi e strapotere lobby sabato manifesteremo a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci saranno più i bandi per alcune delle spiagge di Ostia. Il X Municipio, guidato dal M5S, ha firmato una proroga di un anno che lascia al loro posto i precedenti titolari delle concessioni balneari". "Eppure il 22 dicembre -spiega - si era decisa in Giunta una nuova assegnazione con una gara pubblica libera e aperta a tutti. Si parlava, per la prima volta, di riqualificazione e di spiaggia come bene comune. Così non sarà, perché è prevalso lo strapotere della cosiddetta lobby delle concessioni". Così Guglielmo Calcerano e Nando Bonessio, di Europa Verde Roma e Lazio, che proseguono: "Il X Municipio si è scordato anche delle strutture abusive da rimuovere perché ostruiscono la vista e il libero accesso al mare. Sabato 5 giugno, alle ore 11.30, saremo pertanto presenti a Ostia, in Piazza Anco Marzio, per chiedere l'impegno del prossimo sindaco o sindaca. Vogliamo trasparenza, tutela del paesaggio e dell'ambiente, - concludono Calcerano e Bonessio, - un giusto equilibrio tra spiagge libere e in concessione. Rivogliamo il nostro mare". (Com)