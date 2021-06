Colombia: Covid, arrivate altre 538.200 dosi vaccino Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco dei contagi arriva mentre il paese è teatro di accese proteste antigovernative, che stanno portando in strada migliaia di persone. Lo scorso 10 maggio la sindaca di Bogotà Claudia Lopez ha annunciato nuove misure restrittive a fronte dell’amento dei contagi nella capitale, dove l'occupazione delle unità di terapia intensiva per i pazienti Covid ha superato il 96 per cento . Secondo quanto stabilito tutti gli stabilimenti commerciali dovranno chiudere alle 22, mentre dalle 23 alle 4 del mattino vigerà il coprifuoco. Vengono tuttavia autorizzate le lezioni in presenza con le relative misure di biosicurezza. “Siamo sull’orlo del collasso sanitario per una congiunzione tra il terzo picco più aggressivo della pandemia e i molti assembramenti dovuti alle proteste sociali”, ha detto la sindaca. (segue) (mec)