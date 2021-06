Colombia: Covid, arrivate altre 538.200 dosi vaccino Pfizer (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'aumento dei contagi il ministero della Salute ha pubblicato una risoluzione con cui dà il via alla riattivazione economica del Paese. Secondo quarto previsto la riapertura avverrà in tre tappe: nella fase uno, ovvero con il 69 per cento della popolazione più vulnerabile vaccinata, potranno realizzarsi eventi di carattere pubblico e privato come concerti, eventi sportivi e apriranno discoteche e bar con una capienza massima del 25 per cento. Nelle città in cui l’occupazione delle unità di terapia intensiva supera l’85 per cento non sono consentiti eventi pubblici e privati che superano le 50 persone; regola che non si applica a congressi, fiere e centri commerciali. La fase due inizia quando il 70 per cento della popolazione fragile ha ricevuto copertura vaccinale. In questo caso gli eventi pubblici e privati vengono autorizzati con una capacità del 50 per cento, mentre nella terza fase, che verrà arrivata con una copertura vaccinale delle fasce prioritarie del 75 per cento, la capacità massima sale al 70 per cento. La risoluzione prevede anche il ritorno delle classi in presenza intorno al 15 luglio e sospende l’obbligatorietà del test Pcr per i voli provenienti dall’estero. (segue) (mec)