Ue: sondaggio Parlamento, 3 cittadini su 4 chiedono più competenze per crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini europei su quattro si dicono favorevoli a maggiori competenze dell'Unione europea per affrontare le crisi, come la pandemia di Covid 19. E' quanto emerge, a livello europeo, dall'ultimo sondaggio Eurobarometro del Parlamento europeo. L'Eurobarometro del Parlamento europeo primavera 2021 è stato condotto tra il 16 marzo e il 12 aprile 2021 nei 27 Stati membri dell'Ue. Il sondaggio è stato condotto di persona e completato con interviste online, ove necessario, a causa della pandemia. In totale sono state condotte circa 26.669 interviste. Alla fine del primo trimestre del 2021, il 31 per cento degli europei ha visto la propria situazione finanziaria personale colpita negativamente dalla pandemia, mentre il 26 per cento si aspetta che ciò si verifichi nel prossimo futuro. A livello Ue, si ottiene così una maggioranza del 57 per cento (31 più 26), ma nonostante questo, la maggioranza degli intervistati Ue, il 58 per cento, ritiene che i benefici per la salute derivanti dalle misure di restrizione superino i danni economici che potrebbero aver causato. Otto intervistati europei su dieci hanno sentito, visto o letto di misure o azioni avviate dall'Ue per rispondere alla pandemia, e quasi la metà dei cittadini Ue, il 48 per cento, sa quali sono queste misure: di questa quota, il 48 per cento si dichiara soddisfatto delle azioni intraprese, mentre il 50 per cento non lo è. Allo stesso modo, solo il 44 per cento dei cittadini dell'Ue è soddisfatto del grado di solidarietà interna tra gli Stati membri nel combattere la pandemia. (segue) (Beb)