Ue: sondaggio Parlamento, 3 cittadini su 4 chiedono più competenze per crisi (2)

- In media, quasi un cittadino Ue su due (48 per cento) vede positivamente l'Ue, il 35 per cento ha un'immagine neutra, mentre il 17 per cento esprime un'opinione negativa. Il Parlamento ha spiegato che questo sondaggio conferma il costante aumento della tendenza positiva nei confronti dell'Ue negli ultimi dieci anni, nonostante la pandemia e le sue conseguenze sulla vita dei cittadini europei: nel 2012, era il 30 per cento a dichiarare di avere un'immagine positiva dell'Ue. Il 70 per cento degli intervistati dichiara di essere generalmente a favore dell'Ue. Tuttavia, meno di un quarto degli europei (23 per cento), si dice a favore dell'Ue "per come è stata realizzata finora", un calo di quattro punti rispetto al sondaggio di ottobre/novembre 2020. Quasi la metà degli intervistati (47 per cento) si dichiara "favorevole all'Ue, ma non nel modo in cui è stata realizzata finora". Il 74 per cento degli intervistati si dice favorevole a maggiori competenze dell'Ue per affrontare le crisi come la pandemia di Covid 19. Alla domanda su quali siano gli aspetti su cui l'Ue dovrebbe dare priorità nell'affrontare la pandemia, gli europei identificano come più importante il rapido accesso a vaccini sicuri ed efficaci per tutti i cittadini dell'Ue (39 per cento). (Beb)