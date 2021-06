Partecipate: Palozzi, ancora disastro Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sezione di controllo contabile della Corte dei Conti del Lazio ha pubblicato il Rapporto sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma. E sarebbero state messe in evidenza numerose carenze in merito alla gestione delle municipalizzate capitoline. Siamo di fronte all'ennesima conferma del disastro della sindaca Raggi in questo delicato comparto: una azione inefficiente e vacua, quella dei grillini al governo della Capitale, che sta affossando la qualità dei servizi pubblici di Roma. Meno male che le elezioni sono vicine". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi. (Com)