Covid: Candiani, su frontalieri Lega prima ad agire

- "La Lega si è sempre battuta al fianco dei frontalieri ed è agli atti parlamentari la conferma che per primi ci siamo mossi sul tema degli spostamenti nelle zone di confine, ottenendo un impegno da parte del governo a garantire maggiore libertà di spostamento". Lo dichiara in una nota Stefano Candiani, senatore della Lega. "Il tutto - sottolinea - è facilmente verificabile attraverso il portale della Camera, dove è possibile reperire l'ordine del giorno presentato il 21 aprile da Matteo Luigi Bianchi. Anzi, personalmente ho direttamente investito del problema il Sottosegretario alla Sanità Sileri, che al contrario di Speranza si è sempre reso disponibile e si è sempre impegnato per dare una soluzione. Con buona pace delle capogruppo del Pd, c'è stata anche una costante collaborazione sul tema col Sen. Alfieri, mentre a sinistra nessuno si sia accorto del problema dei territori frontalieri. Spiace constatare che anche in questa occasione si è preferito accusare Salvini alla rinfusa e senza argomenti. Comunque siamo contenti che il Pd impari a condividere la linea della Lega in una battaglia per le riaperture che non deve avere colore politico ma guardare all'interesse dei cittadini transfrontalieri, che vivono e lavorano tra l'Italia e la Svizzera". (com)