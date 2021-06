India: Covid, l'Unicef mette in campo 26 impianti per l'ossigeno e 200 macchine per test molecolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) continua il suo supporto di emergenza alla risposta alla pandemia da COVID-19 in India, fornendo ulteriori aiuti salvavita: sono stati installati i primi nove di 26 impianti per l'ossigeno e sono già stati consegnati o sono in fase di consegna oltre 4.500 concentratori di ossigeno e 200 macchine per i test molecolari. Lo si legge in un comunicato dell'agenzia Onu. Mentre l'India combatte la seconda ondata di Covid-19, la carenza critica di ossigeno per il trattamento dei pazienti con malattie respiratorie ha rappresentato una grande sfida. Nel tentativo accelerato di espandere l'accesso alla cura con l'ossigeno, ai test e allo screening, l'Unicef sta aiutando a installare 9 impianti per la produzione di ossigeno negli ospedali in Gujarat, Arunachal Pradesh e Tripura. Tutti e 26 gli impianti per la produzione di ossigeno verranno installati negli ospedali in Arunachal Pradesh, Gujarat, Nagaland, Maharashtra, Meghalaya e Tripura. (segue) (Com)