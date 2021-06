India: Covid, l'Unicef mette in campo 26 impianti per l'ossigeno e 200 macchine per test molecolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ondata mortale di Covid-19 ha sottoposto a un'enorme pressione le strutture sanitarie in India. Al centro della crisi c'è il disperato bisogno di ossigeno. Per coloro che soffrono di Covid-19 grave, il supporto tempestivo di ossigeno può fare la differenza tra la vita e la morte", ha dichiarato Yasmin Ali Haque, rappresentante dell'Unicef in India. "Grazie ai nostri donatori e sostenitori in tutto il mondo, il supporto tempestivo dell'Unicef nel fornire impianti per la produzione di ossigeno e oltre 4.500 concentratori di ossigeno aiuterà a salvare vite in questo momento critico. Costruendo sistemi per l'ossigeno, possiamo rispondere all'attuale emergenza così come a una serie di esigenze sanitarie a lungo termine". L'Unicef procurerà anche altri 14 impianti per la produzione di ossigeno nei prossimi mesi. In un impianto, l'ossigeno convogliato viene fornito direttamente al letto d'ospedale del paziente. Sarà usato per trattare casi gravi di COVID-19, neonati malati e bambini con polmonite, così come per sostenere le madri con complicanze durante il parto e per mantenere stabili i pazienti durante gli interventi chirurgici. (segue) (Com)