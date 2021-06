India: Covid, l'Unicef mette in campo 26 impianti per l'ossigeno e 200 macchine per test molecolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef sta anche consegnando 4.650 concentratori di ossigeno salvavita, forniti come parte dell'iniziativa Access to Covid-19 tools accelerator (Act-A) per la risposta immediata in Arunachal Pradesh, Manipur, Sikkim, Rajasthan, Gujarat, West Bengal e altri stati. Il concentratore prende l'aria dall'ambiente e produce una fonte continua di ossigeno. Altri 3.000 concentratori di ossigeno precedentemente acquistati vengono attualmente utilizzati in Uttar Pradesh e Uttarakhand. Inoltre, sono state consegnate in 10 stati 512 cannule nasali ad alto flusso. Ancora, per sostenere le vaccinazioni contro il Covid-19 in India e le vaccinazioni di routine per i bambini a lungo termine, l'Unicef ha procurato e fornito oltre 238.272 unità di attrezzature per la catena del freddo. Queste attrezzature potenziano lo stoccaggio dei vaccini a livello nazionale e statale, oltre che in 523 distretti, rafforzando 1389 punti della catena del freddo. (segue) (Com)