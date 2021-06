India: Covid, l'Unicef mette in campo 26 impianti per l'ossigeno e 200 macchine per test molecolari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere gli sforzi di monitoraggio del paese, l'Unicef, in collaborazione con l'Indian Council for Medical Research (Icmr), ha installato 85 macchine per Rt-Pcr (test Covid) in 73 laboratori di 25 stati. Saranno consegnate ulteriori 200 macchine. Anche 100 apparecchiature per l'estrazione dell'Rna sono in fase di approvvigionamento. Sono stati procurati, consegnati e sono in corso di installazione 74 termoscanner in 24 aeroporti e 11 porti per controllare la temperatura dei passeggeri in arrivo. Nel maggio 2021, l'Unicef ha consegnato 8,5 milioni di mascherine a triplo strato e 1,75 milioni di visiere in tutta l'India. Questi dispositivi di protezione individuale sono fondamentali affinché i funzionari possano portare avanti i servizi essenziali nei villaggi e negli ospedali. (segue) (Com)