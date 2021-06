India: Covid, l'Unicef mette in campo 26 impianti per l'ossigeno e 200 macchine per test molecolari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef sta lavorando con i governi statali e i partner per assicurare che i bambini rimasti incustoditi o orfani a causa del Covid-19 vengano aiutati a rintracciare i loro familiari, ad esempio i nonni, che ricevano un supporto psicologico o che siano portati in case di accoglienza e segnalati alla Childline nazionale. Secondo il ministero delle Donne e dello Sviluppo del Bambino, 577 bambini hanno perso i loro genitori a causa del Covid-19 dal primo aprile al 25 maggio. L'agenzia lavora anche con i governi statali per sviluppare consigli e protocolli, per esempio per le comunità e gli ospedali, per i bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori o per quei bambini che hanno i genitori in ospedale e hanno bisogno di assistenza temporanea. L'Unicef migliora le competenze dei funzionari di prima linea in modo che possano supportare questi bambini. (Com)