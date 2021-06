Ungheria: Covid, possibile accordo per produrre vaccino Sputnik V sul territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese è prossimo ad un accordo per la produzione del vaccino anti Covid russo Sputnik V in territorio magiaro. Lo comunica all'agenzia di stampa "Mti" il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto. A San Pietroburgo Szijjarto ha incontrato il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, con il quale ha parlato di una cooperazione strategica in tema di produzione vaccinale. A detta del capo della diplomazia di Budapest, i colloqui con il Fondo russo per gli investimenti diretti hanno avuto come esito un accordo preliminare in base al quale, una volta che sarà sottoscritto, la Russia consentirà la produzione dello Sputnik V in Ungheria. (Vap)