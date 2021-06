Covid: Pedrazzini (CI), ok superamento limite 4 posti a tavola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il superamento del limite di 4 persone ai tavoli dei ristoranti, esteso a 8 con la prospettiva di una rimozione definitiva in breve tempo, è sicuramente positivo. Dopo oltre un anno e mezzo limitazioni invalidanti per la socialità e le attività economiche, il percorso non può che andare verso una veloce normalizzazione". Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Claudio Pedrazzini. "Il quadro epidemiologico da un lato, e la campagna di vaccinazioni dall'altro, indicano che è arrivato il momento di offrire agli italiani nuovi spazi di vita, seppure con le doverose precauzioni. Fiducia e normalità sono le sole leve per tornare a far crescere la domanda interna e per rilanciare l'economia", conclude. (Com)