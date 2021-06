Francia: sondaggio, Macron guadagna punti nell'ultimo mese e sale al 36 per cento dei consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo mese il presidente francese Emmanuel Macron ha guadagnato 3 punti nell'opinione pubblica con il 36 per cento dei francesi che dichiarano di avere fiducia in lui "per affrontare con efficacia i principali problemi" del Paese, mentre il 58 per cento ha un'opinione contraria (-4 punti). È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per il quotidiano "Les Echos". L'indice di gradimento del presidente è aumentato di 10 punti arrivando al 79 per cento tra coloro che lo hanno votato al primo turno delle elezioni presidenziali del 2017. "L'uscita dalla serrata getta un altro sguardo sulla gestione della crisi. La sensazione oggi è che gli altri non avrebbero fatto meglio", afferma Bernard Sananes, presidente di Elabe.(Frp)