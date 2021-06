Roma 2021: giro incontri con vertici centrodestra per Michetti, entro domani vede Lega e FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende il professore Enrico Michetti ha iniziato a svolgere degli incontri con i rappresentanti della coalizione di centrodestra in vista di una sua eventuale candidatura a sindaco di Roma. Il giro è iniziato ieri dai rappresentanti territoriali minori e dovrebbe terminare domani con un confronto con i vertici dei principali partiti che ancora non si sono interfacciati con Michetti, tra cui Lega e Forza Italia. Gli incontri si stanno svolgendo in attesa del tavolo di martedì in programma alla Camera quando si vedranno, e probabilmente effettueranno una scelta sul candidato sindaco per la Capitale, i leader delle forze politiche della coalizione: Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini della Lega, Antonio Tajani di Forza Italia, Giovanni Toti di Coraggio Italia e Vittorio Sgarbi di Rinascimento.(Rer)