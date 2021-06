I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: governo Oltregiuba presenta lista nomi per commissione elettorale - Le autorità dello Stato somalo dell'Oltregiuba hanno presentato la loro lista di nomi da inserire fra i membri del comitato elettorale preposto all'organizzazione delle prossime elezioni presidenziali. Come riferisce "Garowe online", il presidente Ahmed Madobe ha presentato all'ufficio del primo ministro somalo Mohammed Roble la lista dei membri da inserire nelle commissioni, nel quadro del processo di distensione avviato dagli Stati membri con il governo federale e culminato con l'accordo firmato lo scorso 27 maggio. I leader dell'Oltregiuba si erano rifiutati di presentare la lista prima che un accordo fosse concluso. L'accordo sullo svolgimento delle elezioni giunge dopo mesi di impasse politica. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Mohamed Abdirizak, precisando che le tutte le questioni rimaste in sospeso per completare l'accordo sono state discusse e concordate in linea di principio negli ultimi colloqui di Mogadiscio. "Il processo di negoziazione non è stato facile, e questo dimostra quanto resti vitale il consenso, e senza consenso quanto sia fragile la pace in Somalia e quanto fragili rimangano le nostre istituzioni di governo", ha detto Abdirizak in una dichiarazione ripresa dal sito online dell'emittente "Radio Dalsan". (segue) (Res)