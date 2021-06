I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: Fmi estende seconda linea di credito da un miliardo di dollari - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha esteso una seconda linea di credito di un miliardo di dollari all'Uganda per sostenere e rafforzare la ripresa economica compromessa dalle misure di restrizione dovute alla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto in un comunicato il capo del team tecnico dell'Fmi, Amine Mati, precisando che l'accordo è tuttavia soggetto all'approvazione del comitato esecutivo dell'organismo finanziario. La linea di credito, agevolata nell'ambito del programma Extended Credit Facility (Ecf), era oggetto di discussione da marzo e i colloqui - in gran parte virtuali - sono stati completati alla fine del mese scorso. Questa sarà la seconda volta che l'Fmi estenderà il suo sostegno all'Uganda per sostenere settori chiave quali la salute, la protezione sociale e la stabilizzazione macroeconomica, penalizzati dal Covid-19. Il 6 maggio scorso l'Fmi aveva approvato lo stanziamento di 491,5 milioni di dollari nell'ambito del Rapid Credit Facility (Rcf) per soddisfare le esigenze urgenti di bilancia dei pagamenti e di politica fiscale derivanti dalle interruzioni legate al Covid-19, nonché per catalizzare ulteriore sostegno da parte della comunità internazionale. (segue) (Res)