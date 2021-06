I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: delegazione Onu-Ua in visita alle vittime delle violenze intercomunitarie - Un team congiunto dell'Unione africana e delle Nazioni Unite è in Sud Sudan per visitare le città e i villaggi dove nelle ultime settimane centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono state sfollate a causa dei crescenti casi di scontri tra comunità. Secondo quanto riferito da fonti locali, almeno 230 persone sono morte nelle ultime due settimane in varie parti del Paese in incidenti legati a tensioni etniche, furti di bestiame e attacchi di bande criminali. Tra le vittime della violenza figurano anche un prete e un bambino che sono stati trascinati fuori da una chiesa durante lo scorso fine settimana e uccisi. Decine di migliaia di persone risultano sfollate in seguito agli attacchi, alcune più volte, e ora vivono tra i cespugli in condizioni di estrema precarietà. Anche gli operatori umanitari sono stati presi di mira, costringendo alcune agenzie a sospendere le loro operazioni in un Paese dove milioni di persone stanno affrontando la fame. Ieri la Croce Rossa del Sud Sudan (Ssrc) ha sospeso le operazioni a Torit, nello Stato dell'Equatoria orientale, dopo che lunedì scorso otto membri del suo staff sono rimasti feriti in un attacco. "Abbiamo temporaneamente deciso di sospendere le nostre attività a Torit fino a quando non ci sarà assicurato che la situazione è tornata alla normalità e che sarà sicuro per noi riprendere a lavorare", ha detto a "Eye Radio" il segretario generale dell'Ssrc, John Lobor. (segue) (Res)