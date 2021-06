I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: fondazione Acn conferma rilascio sacerdote rapito il 20 maggio - La fondazione pontificia Aiuto alla chiesa (Acn) che soffre ha confermato ad "Agenzia Nova" la notizia del rilascio di padre Joe Keke, rapito lo scorso 20 maggio in Nigeria da uomini armati. La notizia era stata data per primo dal direttore delle comunicazioni della diocesi di Sokoto, Chris Omotosho. L'assalto è stato condotto il 20 maggio da uomini armati non identificati contro la parrocchia di St. Vincent Ferrer a Malunfashi, nello Stato di Katsina, nel nord della Nigeria. In quell'attacco era stato ucciso un altro sacerdote, don Alphonsus Yadhim Bello. Secondo quanto riferito dalla stessa fondazione pontificia, il sacerdote ucciso era stato ordinato tre anni fa. Il nord della Nigeria è teatro di un'ondata senza precedenti di attacchi e rapimenti a scopo di riscatto condotti da gruppi armati e banditi comuni. (Res)