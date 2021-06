I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fondi Lega: caso Lfc, 5 anni per Di Rubba e 4 anni e 4 mesi per Manzoni - Condannato a 5 anni Alberto Di Rubba e a 4 anni e 4 mesi Andrea Manzoni. È quanto deciso dal gup Guido Salvini al termine del processo con rito abbreviato per i due revisori contabili della Lega accusati di turbativa, peculato e reati fiscali. I due sono imputati per la compravendita da parte della Lombardia Film Commission del capannone di Cormano, attraverso cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. Di Rubba e Manzoni sono stati anche interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Il giudice inoltre, ha disposto un risarcimento di 150mila euro alla Lombardia Film Commission e di 25mila euro al Comune di Milano. (segue) (Rem)