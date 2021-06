I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: da mercoledì 9 giugno riattivate Area C, Area C e sosta regolamentata - Da mercoledì 9 giugno a Milano verranno riattivate Area B, Area C nei normali orari (7.30-19.30) e la sosta regolamentata negli spazi a pagamento (strisce blu) e in quelli riservati ai residenti (strisce gialle), oltre al divieto di sosta per la pulizia delle strade, dopo la temporanea sospensione delle misure per il contenimento del Covid-19. "È veramente falso pensare che noi prendiamo queste decisioni per questioni di cassa. Noi lo stiamo facendo perché il traffico sta aumentando molto e lo facciamo per la salute dei milanesi”, ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della nuova scuola in via Viscontini a Trenno. “Chi contesta queste decisioni si mette dalla parte sbagliata rispetto alla salute dei milanesi. La città è certamente di chi viene per lavorare e in primis dei cittadini milanesi", ha chiosato Sala. (segue) (Rem)