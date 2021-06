I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Unioncamere Lombardia, manifatturiero pronto a ripartire, terziario ancora in difficoltà - A distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, Unioncamere Lombardia ha indagato le conseguenze della pandemia e le strategie di reazione adottate dalle imprese nell'ambito delle attività trimestrali di monitoraggio dei principali settori dell'economia lombarda. Le interviste - spiega una nota di Unioncamere - sono state realizzate nella prima metà di aprile 2021, quando la Lombardia si è trovata in zona rossa e arancione; dove possibile i risultati sono stati confrontati con quelli della corrispondente rilevazione di luglio 2020, quando la prima ondata di contagi era ormai alle spalle. Nel manifatturiero le criticità prevalenti sono legate a problemi con i clienti e gli ordinativi (problema segnalato dal 32 per cento delle imprese industriali e il 37 per cento delle artigiane), con percentuali in diminuzione rispetto a luglio scorso, mentre acquistano rilevanza le questioni organizzative e l'approvvigionamento (24 per cento per l'industria e 17 per cento per l'artigianato). Con la ripresa della domanda mondiale stanno emergendo anche difficoltà di reperimento dei materiali e significativi rincari delle materie prime e semilavorati. Nel terziario invece il problema maggiore sono le restrizioni e le chiusure (lo denunciano il 29 per cento delle imprese dei servizi e il 47 per cento di quelle del commercio al dettaglio). (segue) (Rem)