I fatti del giorno - Milano (4)

- - Turismo: Magoni, torna a crescere in Lombardia, marzo il mese della svolta - “Il turismo in Lombardia rinasce. La regione si conferma la destinazione ideale per il turismo di prossimità, meta privilegiata per esperienze uniche, tra laghi, montagne e città d'arte. In totale sicurezza". Lo afferma Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commentando i risultati dell'elaborazione di Polis Lombardia sui primi dati del mese di marzo 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2020 gli arrivi turistici domestici sono aumentati del 18 per cento; in crescita, anche se in maniera più contenuta (7 per cento) gli arrivi internazionali. "Dopo oltre un anno di crisi - dice Lara Magoni - il turismo in Lombardia dà i primi segnali di risveglio. Nel mese di marzo i turisti sono tornati a visitare le nostre terre. Un trend positivo che sono sicura continuerà in estate e in autunno, dando ossigeno e nuova linfa vitale ad un comparto che ha sofferto particolarmente la pandemia". (segue) (Rem)