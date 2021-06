I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: inaugurata la nuova scuola di via Viscontini, palestra e auditorium aperti anche al quartiere - Una scuola all’avanguardia, a basso impatto ambientale, con pannelli fotovoltaici sul tetto e ridotti consumi di energia. Un edificio progettato per garantire un’ottimale qualità acustica e assicurare una qualità dell’illuminazione naturale interna. È la nuova primaria di via Viscontini, nel quartiere Trenno, che sarà intitolata alla ex vicepreside Francesca Scalabrini, (scomparsa a causa del Covid-19 nella primavera scorsa), inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “C’è voluto un po’ di tempo - ha detto il primo cittadino - ma il risultato è meraviglioso e io ci ho un po’ messo la faccia tirato dall’associazione dei genitori. Oggi sono contento, le scuole più belle le stiamo facendo nei quartieri periferici e credo che questo sia necessario sottolinearlo. Sono stato a vedere i lavori della scuola in via Moscati, oggi inauguriamo questa scuola straordinaria e mi auguro di aprire presto quella di via Adriano”. Nel progettare la scuola, è stato messo in campo un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto anche insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, associazioni e bambini. (Rem)