Malesia: governi statali e ospedali privati acquisteranno autonomamente vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi statali e gli ospedali privati malesi potranno acquistare autonomamente i vaccini contro il Covid-19. Lo ha annunciato in una conferenza stampa Khairy Jamaluddin, ministro della Scienza e coordinatore della campagna vaccinale, specificando che “potranno essere acquistate anche le iniezioni che non sono autorizzate dal Programma nazionale di immunizzazione (Nip) per il Covid-19, purché siano state approvate dall’Oms”. “I governi statali o gli ospedali privati dovranno solo registrare gli acquisti presso l'Agenzia nazionale di regolamentazione farmaceutica (Npra)”, ha spiegato Khairy, aggiungendo che “se le parti desiderano acquistare i vaccini usati nel Nip, come il Sinovac e il Pfizer, allora dovranno aspettare che i fornitori soddisfino prima gli ordini del governo federale”. Lo scorso aprile Anwar Ibrahim, leader del gruppo d’opposizione Partito della giustizia del popolo, ha accusato il governo federale di aver ostacolato i tentativi dei governi statali di Selangor e Sarawak, così come gli enti privati, di procurarsi i propri rifornimenti di vaccino, ma Khairy ha smentito le accuse. Finora in Malesia sono stati somministrati 3,5 milioni di vaccini, e 1,1 milioni di persone hanno già ricevuto la seconda dose. (Fim)