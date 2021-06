Ambiente: Mims sostiene la mobilità ciclistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ricorre la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni unite nel 2018, riconoscendo i benefici sociali e ambientali nell’uso della bici. Da sempre indiscusso simbolo di mobilità sostenibile, nel periodo della pandemia la bicicletta è stata anche rivalutata come mezzo di trasporto per raggiungere la scuola e il posto di lavoro, non soltanto per il tempo libero o per attività sportive. E' quanto sottolinea il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Le Nazioni unite, istituendo la Giornata mondiale della bicicletta, hanno voluto sensibilizzare gli Stati e i governi ad inserire nelle loro politiche lo sviluppo della mobilità ciclistica. In Italia, il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha previsto tra gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) un investimento consistente sulla cosiddetta "mobilità dolce": 600 milioni di euro, dei quali 200 milioni dedicati alla realizzazione di ciclovie urbane e 400 milioni per la realizzazione di ciclovie turistiche. In particolare saranno finanziate: la ciclovia del Vento (Venezia-Torino), la ciclovia del Sole, la ciclovia del Garda, quella del Trilive (Trieste-Lignano-Venezia), le ciclovie Adriatica e Tirrenica, la ciclovia del Grab (Grande raccordo anulare della bici), quella dell’Acquedotto pugliese, la ciclovia della Magna Grecia e la ciclovia della Sardegna. In tutto 1.800 chilometri tra ciclovie turistiche e urbane. (segue) (Com)