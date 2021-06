Speciale scuola: Roma, premiazione concorso istituto Leonardo da Vinci Maccarese contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un evento che ha segnato un ritorno alla vita reale, agli incontri, alla socialità oltre lo schermo di un computer, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso "Resistenze - Storie di coraggio contro la violenza di genere" nei Giardini del Castello di Maccarese, grazie all'ospitalità della Maccarese e dell'Amministratore delegato Claudio Destro. Il concorso ha segnato la fase conclusiva del progetto "A scuola di genere" che ha accompagnato l'intero anno scolastico dell'istituto "Leonardo da Vinci" di Maccarese (Fiumicino) con numerosi incontri pubblicati sul canale Youtube della scuola, occasione di scambio con esperti, intellettuali, politici e artisti. Lo comunicano in una nota gli organizzatori. "Dopo il saluto della Dirigente scolastica dell'Istituto, Daniela Gargiulo, la serata, dedicata particolarmente alla creatività dei nostri giovani e ai segni di speranza e rinascita, è stata aperta dalla messa in scena del testo teatrale 'Dialogo di Patrick Zacki e del suo genio familiare' delle studentesse Carlotta Gaudio, Giulia Indino ed Eleonora Zarzana che hanno rielaborato l'operetta morale di Giacomo Leopardi contestualizzandola nella vicenda del giovane egiziano Patrick Zacki che dalla sua crudele detenzione rimpiange la libertà di cui è stato ingiustamente privato. Il testo, per' l'alto valore morale e civile', ha vinto la menzione speciale – mai assegnata precedentemente - al Concorso Internazionale Scrivere il teatro ed è stato interpretato dalle stesse autrici, con Ciro Cacace, nel ruolo di Patrick, con gli interventi musicali di Niccolò Morandi alla tastiera e del 'rap' di Lorenzo Cori". (Com)