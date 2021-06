Trasporti: Ferrara (M5s), presentati 60 nuovi bus, ottima notizia per tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo presentato ai cittadini 60 nuovi bus, mezzi pronti ad entrare in servizio, che abbiamo acquistato in gran parte con risorse di Roma Capitale. È un’ottima notizia per tutta la città, tranne che per alcuni esponenti dell'opposizione. Eh sì, per loro è dura riconoscere che la sindaca Raggi ha portato oltre 900 nuovi bus a Roma, rinnovando una flotta che loro, i gran capaci di prima, ci avevano lasciato con mezzi vecchi anche di vent'anni". Lo scrive su Facebook Paolo Ferrara, consigliere capitolino del M5s. "Quando vogliono coprire i successi di questa amministrazione con le chiacchiere noi sentiamo solo bla bla bla. È evidente che ai romani, che invece possono utilizzare oltre 900 bus nuovi, belli e sicuri, di tutto quello che dicono non gliene importa proprio nulla. Noi, nel frattempo, continuiamo a lavorare per migliorare il servizio di trasporto pubblico", conclude. (Rer)