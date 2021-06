Ue: Commissione propone quadro per identità digitale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi un quadro per un'identità digitale europea che sarà disponibile per tutti i cittadini, i residenti e le imprese dell'Unione europea. L'esecutivo europeo ha spiegato che i cittadini potranno dimostrare la loro identità e condividere documenti elettronici dai loro portafogli di identità digitale europea con un clic dal loro telefono e potranno accedere ai servizi online con la loro identificazione digitale nazionale, che sarà riconosciuta in tutta Europa. Piattaforme molto grandi dovranno accettare l'uso di portafogli di identità digitale europea su richiesta dell'utente, ad esempio per dimostrare la propria età, e l'utilizzo del portafoglio di identità digitale europea sarà sempre a scelta dell'utente. In base al nuovo regolamento, gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese portafogli digitali che saranno in grado di collegare le loro identità digitali nazionali con la prova di altri attributi personali, ad esempio patente di guida, diplomi, conto bancario. Questi portafogli potranno essere forniti da autorità pubbliche o da enti privati, purché riconosciuti da uno Stato membro. I nuovi portafogli europei di identità digitale consentiranno a tutti gli europei di accedere ai servizi online senza dover utilizzare metodi di identificazione privata o condividere inutilmente dati personali, avendo pieno controllo dei dati che condividono. (segue) (Beb)