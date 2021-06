Ue: Commissione propone quadro per identità digitale europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Identità digitale europea sarà a disposizione di chiunque voglia utilizzarla, perché qualsiasi cittadino dell'Ue, residente e impresa nell'Unione che desideri avvalersene potrà farlo. Sarà ampiamente utilizzabile, perché i portafogli europei di identità digitale saranno ampiamente utilizzabili come mezzo per identificare gli utenti o per dimostrare determinati attributi personali, ai fini dell'accesso ai servizi digitali pubblici e privati in tutta l'Unione. Saranno gli utenti ad avere il controllo dei propri dati, perché i portafogli di identità digitale europea consentiranno alle persone di scegliere quali aspetti della propria identità, dati e certificati condividere con terze parti e di tenere traccia di tale condivisione. Il controllo dell'utente garantisce che verranno condivise solo le informazioni che devono essere condivise. Per realizzarla quanto prima, la proposta è accompagnata da una raccomandazione. La Commissione invita gli Stati membri a istituire uno strumento comune entro settembre 2022 e ad avviare immediatamente i necessari lavori preparatori, includendo l'architettura tecnica, gli standard e le linee guida per le migliori pratiche. Parallelamente al processo legislativo, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e il settore privato sugli aspetti tecnici dell'identità digitale europea. Attraverso il programma Europa digitale, la Commissione sosterrà l'attuazione del quadro europeo per l'identità digitale e molti Stati membri hanno previsto progetti per l'attuazione delle soluzioni di e-government, compresa l'identità digitale europea nei loro piani nazionali nell'ambito del programma per il recupero e la resilienza. (Beb)