Energia: Ungheria trova con Gazprom un accordo per fornitura di gas quindicennale

- L'Ungheria ha trovato un accordo con la società russa Gazprom per la fornitura di gas per i prossimi 15 anni, con decorso dall'autunno. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Mti" il ministro degli Esteri ungherese, Peter Sziijarto. Il ministro si trova oggi a san Pietroburgo, dove ha incontrato il presidente del Consiglio di amministrazione di Gazprom, Aleksej Miller. Il capo della diplomazia magiara non ha specificato la quantità di gas prevista, né ha fornito dettagli sul prezzo, che è ancora in corso di negoziazione. Secondo Szijjarto, il relativo contratto dovrebbe entrare in vigore a partire da ottobre. (Rum)