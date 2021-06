Puglia: vicepresidente regionale Piemontese incontra ambasciatore spagnolo Dastis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rafforzare amicizia e cooperazione, in una fase così decisiva per lo sviluppo equilibrato dell'Europa e dell'area mediterranea, è un indirizzo che, con la Spagna, è disegnato dalla storia comune che ha intrecciato relazioni strette con la Puglia, con il Sud e con l'Italia intera". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, al termine della visita di cortesia dell'ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis, svoltasi questa mattina nel palazzo della Presidenza della giunta regionale: "Alla cultura e ai tratti identitari che ci uniscono aggiungiamo, oggi, la condivisione di un'agenda comune che incoraggi e renda più agevoli gli investimenti e gli scambi in tutti i settori della vita economica e culturale spagnola e pugliese". L'ambasciatore Dastis ha spiegato: "Avevo il desiderio di venire in Puglia per sviluppare la cooperazione economica, sociale e culturale, che è già fortissima. Gli spagnoli e gli italiani sono molto vicini, siamo quasi fratelli: gli spagnoli amano l'Italia, gli italiani amano la Spagna; per gli studenti italiani del programma Erasmus la Spagna è la destinazione privilegiata e per gli studenti spagnoli lo è l'Italia".(Ren)