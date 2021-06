Ambiente: Mims sostiene la mobilità ciclistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il Mims con proprio decreto ha destinato oltre 4 milioni di euro per un progetto sperimentale nei comuni di Roma, Padova, Napoli, Pisa, Milano, Bari e Palermo che prevede la realizzazione di piste ciclabili per collegare le stazioni ferroviarie ai poli universitari. Opere che, con un bacino potenziale di oltre 400.000 persone, consentiranno agli studenti universitari - ma non solo - di raggiungere i propri atenei utilizzando un mezzo di trasporto ecologico e percorsi protetti e sicuri. Ulteriori 11 milioni di euro verranno destinati a breve ad altri Comuni per la realizzazione di piste ciclabili che colleghino stazioni ferroviarie e università. A questo scopo un tavolo tecnico a cui, oltre agli uffici del Mims e del ministero dell’Università, partecipano rappresentanti di Rfi, dell’Associazione nazionale del comuni italiani (Anci) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) sta ultimando gli approfondimenti per individuare i Comuni a cui saranno erogate le risorse per i progetti delle piste ciclabili. (Com)