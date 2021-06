Marocco-Libia: incontro a Rabat tra Benchamas (Camera alta) e Mishri (Consiglio di Stato)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto quest’oggi a Rabat, in Marocco, un incontro a porte chiuse tra Hakim Benchamas, presidente della Camera dei consiglieri, la Camera alta del parlamento bicamerale del Marocco, e Khaled al Mishri, capo dell’Alto Consiglio di Stato della Libia. E’ quanto appreso “Agenzia Nova” da fonti vicine al dossier a Tripoli. Mishri, che guida il “Senato” libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, è arrivato questa mattina nella capitale del Marocco per colloqui con il presidente del Parlamento libico, Aguila Saleh, sul dossier delle cosiddette “cariche sovrane”. Si tratta, in particolare, della nomina dei principali vertici istituzionali del Paese nordafricano, come ad esempio il governatore della Banca centrale. Un incontro tra i due al riguardo avrebbe dovuto tenersi una settimana fa, ma è saltato per motivi mai chiariti. In base all'articolo 15 dell'Accordo politico di Skhirat del 2015, le posizioni sovrane riguardano in particolare la nomina del governatore della Banca centrale della Libia; del capo dell'Ufficio di revisione; del responsabile dell'Autorità di controllo amministrativo; del capo dell'Autorità per la lotta alla corruzione; capo e membri dell'Alta Commissione Elettorale Nazionale; capo della Corte suprema; del Procuratore generale. L’uso del sistema delle quote geografiche per la ripartizione delle posizioni “più alte” - come l'ufficio dell'Audit, il Procuratore generale e la Banca centrale - ha generato polemiche e dibattiti in Libia. Il dilemma, allo stato attuale, non è stato ancora risolto. (Lit)