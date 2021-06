Slovacchia: ministero Economia vuole vagliare investimenti stranieri per rischi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia slovacco vuole vagliare gli investimenti stranieri contro i rischi alla sicurezza e all'ordine pubblico. Lo riporta il quotidiano "Denik N". Il ministero ha avanzato un disegno di legge in tal senso, il quale attribuisce al governo la facoltà di impedire, in caso di pericolo, l'ingresso di determinati investitori in società slovacche di settori considerati strategici o l'aumento delle loro quote di partecipazione se già presenti. La misura non si applicherebbe agli investimenti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea, a meno che non siano gestiti direttamente o indirettamente da entità di Paesi terzi. Il dicastero dell'Economia ha spiegato che a ispirare questa proposta è stata la legislazione vigente in altri Stati, come per esempio l'Austria. Tra i settori strategici che vengono menzionati ci sono la produzione di armamenti, i servizi digitali, la radiotelevisione, le grandi case editrici. (Vap)