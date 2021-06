Clima: British Council lancia campagna "The Climate Connection" per affrontare emergenza in vista della Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il British Council ha annunciato oggi il lancio di una nuova campagna globale per affrontare l'emergenza climatica in vista del vertice COP26 di novembre. Secondo quanto riferito in un comunicato, la campagna ‘Climate Connection’ riunirà persone da tutto il mondo per condividere idee e prospettive sul cambiamento climatico, e per cercare soluzioni utilizzando la formazione, l'arte, la cultura e la scienza. La campagna offrirà l’opportunità unica di accedere a conversazioni globali, focus su arte e scienza, borse di studio universitarie, finanziamenti, ricerca e opportunità di formazione. Il Regno Unito ospiterà la 26esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow, in Scozia, dal primo al 12 novembre. Il British Council è attivo nel sostenere l'ambizione del governo britannico di rendere l’appuntamento di COP26 il più inclusivo di sempre, utilizzando le sue reti globali per ispirare milioni di persone in tutto il mondo ad agire contro il cambiamento climatico. Un sondaggio del British Council su quasi 40.000 giovani tra i 18 e i 34 anni in 36 Paesi, compresi i Paesi del G20, ha confermato che il cambiamento climatico è da questi percepito come la questione più importante che il mondo deve affrontare oggi. (segue) (Com)