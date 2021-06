Clima: British Council lancia campagna "The Climate Connection" per affrontare emergenza in vista della Cop26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‘The Climate Connection’, che viene lanciato nella settimana che porta alla Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno e si estende fino al summit COP26 di novembre, prevede le seguenti iniziative: 17 Commissioni creative che riuniscono persone del Regno Unito e di 28 Paesi per esplorare il cambiamento climatico attraverso l'arte, la scienza e la tecnologia digitale. Questi progetti creativi affrontano questioni come la migrazione climatica, l'inquinamento plastico, l'erosione costiera, la deforestazione, la biodiversità, il paesaggio, l'inquinamento atmosferico, gli incendi e lo scioglimento dei ghiacciai. Green Careers, a sostegno dei giovani nel costruirsi carriere di successo che aiutano il pianeta, offrendo consigli sulle opportunità di istruzione e sui percorsi di lavoro green. 'The Climate Connection: Conversation for Change’ è poi l’evento online gratuito ospitato dal British Council che esplora l'emergenza climatica. Tra i relatori il presidente della COP26, Alok Sharma, e l'autore e attivista Neil Gaiman. Kate Ewart-Biggs, British Council Interim Chief Executive, ha affermato: "Il British Council è orgoglioso di sostenere gli obiettivi della COP26 di unire le persone in tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico. Attraverso la nostra campagna Climate Connection, attingeremo alla nostra esperienza nell'educazione, nelle arti e nello scambio culturale, per sostenere le persone ovunque a trovare soluzioni innovative alla più grande emergenza globale che affrontiamo". “Sono lieta di sostenere il programma italiano Pre COP All4Climate! Gli eventi che si svolgeranno quest'autunno porteranno in primo piano le voci dei giovani nel dibattito sul clima per sostenere la missione congiunta di Regno Unito e Italia per rendere COP26 la più inclusiva di sempre!”, conclude Rachel Launay, country director Italy. (Com)