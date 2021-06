Francia-Israele: Macron si complimenta con Herzog e conferma attaccamento a sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron invia le sue più "calorose felicitazioni" all'omologo israeliano Isaac Herzog per la sua recente elezione e con l'occasione ricorda l'attaccamento di Parigi "alla sicurezza dello Stato d'Israele". Lo ha reso noto l'Eliseo in un comunicato. Il presidente ha inoltre sottolineato "la determinazione della Francia nel rimanere impegnata" al fianco di Israele per assicurare la sicurezza e la stabilità regionali. Il presidente francese ha poi ricordato il predecessore di Herzog, l'ex presidente Reuven Rivlin che "ha lavorato personalmente per rafforzare lo spirito di amicizia e di cooperazione che presiede le relazioni franco-israeliane da più di 60 anni".(Frp)