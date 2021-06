Milano: Sardone (Lega) su Area B e strisce blu, non c'è limite alle prese in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala ha avuto la faccia tosta di dire che la riattivazione di Area B e delle strisce blu in città è stata fatta per la salute dei milanesi". Questo il commento di Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano, sulle riattivazioni annunciate da Palazzo Marino. "Ormai non c'è più limite alle prese in giro di questa giunta che mette i cittadini davanti a un bivio: o pagare un pedaggio per muoversi in città o affollarsi sui mezzi pubblici rischiando il contagio. Ci sono migliaia di milanesi che non possono permettersi un'auto nuova per poter circolare e la giunta finto-green li mette di fatto all'angolo, sacrificandoli sull'altare di un ambientalismo solo di facciata. Tra l'altro è stato ampiamente dimostrato che Area B è praticamente ininfluente per combattere l'inquinamento, esattamente come le folli piste ciclabili che non fanno altro che ingorgare il traffico e mettere in pericolo i ciclisti". "Anziché farsi tirare per la giacchetta dai suoi nuovi amici 'Verdi', il sindaco dia ascolto a cittadini, comitati e commercianti: questi provvedimenti sono sbagliati a prescindere ma per il fatto che stiamo vivendo ancora con restrizioni covid lo sono ancora di più", conclude Sardone. (Com)