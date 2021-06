Credito: task force liquidità, ancora attive moratorie per 144 miliardi, al Fondo garanzia Pmi richieste per 173,5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le Pmi, sono ancora attive sospensioni ai sensi del decreto Cura Italia per 115 miliardi, mentre la moratoria promossa dall'Abi riguarda al momento quattro miliardi di finanziamenti alle imprese. Sono attive, prosegue la nota, moratorie a favore delle famiglie a fronte di prestiti per 23 miliardi di euro, di cui quattro per la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa: le moratorie dell'Abi e dell'Assofin rivolte alle famiglie riguardano circa tre miliardi di prestiti. Sulla base della rilevazione settimanale della Banca d'Italia, si stima che le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi del decreto Liquidità abbiano continuato a crescere fino al 21 maggio, a 1,75 milioni, per un importo di finanziamenti di circa 152 miliardi. Sono stati erogati prestiti a fronte di oltre il 92 per cento delle domande, e a fronte di circa il 95 per cento nel caso delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo. (segue) (Com)