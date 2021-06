Covid: in Puglia 44 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi giovedì 3 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 2931 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 44 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 9 decessi: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test. 223.182 sono i pazienti guariti. 21.177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.886. (Ren)