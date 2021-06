Sicilia: Messina, ancora 23 mln per sostenere turismo con SeeSicily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è ancora tempo, fino a mercoledì, per aderire a SeeSicily, il progetto con cui la Regione Siciliana sostiene gli operatori del settore turistico attraverso, tra l'altro, l'acquisto di servizi di pernottamento". Lo ha riferito la Regione in una nota: "Possono aderire esclusivamente le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, non presenti nell'elenco pubblicato lo scorso novembre, che offrano pernottamenti sul territorio siciliano (alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, affittacamere, b e b, agriturismi, turismo rurale, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, residenze turistico alberghiere, campeggi, motel, ostelli, rifugi). La registrazione va fatta tramite la piattaforma seesicily.regione.sicilia.it, utilizzando la firma digitale (Spid) e il codice Turist@t. Da ogni struttura ricettiva saranno pre-acquistati i posti letto pari a 3 volte quelli dichiarati sulla piattaforma Turistat. (segue) (Ren)