Infrastrutture: Gorno Tempini (Cdp), saranno fondamentali le partnership tra pubblico e privati

- Le infrastrutture sono alla base dello sviluppo economico e sociale, andando a rafforzare lo standard di vita grazie all’impatto diretto o indiretto su Pil, occupazione, competitività ed efficienza economica. Così il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, intervenuto oggi al “2021 G20 Infrastructure Investors Dialogue”. “Sono fondamentali non solo per la produzione industriale, ma anche per i servizi, l’educazione e per il benessere collettivo in generale: per finanziarne la domanda sarà molto importante puntare sulla cooperazione tra pubblico e privati”, ha spiegato, ribadendo l’attenzione del G20 nei confronti dei temi legati alle infrastrutture. “Noi come Cassa depositi e prestiti siamo assolutamente disposti a continuare il dialogo per colmare i gap presenti nel Paese: è fondamentale che le istituzioni giochino il ruolo di catalizzatori di investimenti di lungo periodo in scuole, ospedali, case di riposo e in tutte le altre componenti di un sistema infrastrutturale sano”, ha concluso. (Ems)