- "Fratelli d'Italia chiederà oggi al presidente Draghi di restituire le libertà agli italiani, sostenere in maniera efficace le imprese e pensare ai lavoratori autonomi che in Italia non sono garantiti in nessun modo". Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida. (Com)