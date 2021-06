Speciale difesa: Regno Unito, nuovo carro Ajax inadatto, non può sparare in movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo programma da 5,5 miliardi di sterline (6,4 miliardi di euro circa) per l'acquisto di 589 carri leggeri da parte dell'esercito britannico sarebbe "non ottenibile", questo secondo un documento riservato del ministero della Difesa visto dal quotidiano "The Times". Il progetto del carro Ajax starebbe infatti affrontando "problemi sostanziali" che limiterebbero la quantità di tempo che l'equipaggio può al momento trascorrere a bordo. Il documento esprime la preoccupazione che i problemi del carro in sviluppo non sembrerebbero risolvibili o gestibili nei limiti di tempo ed economici concordati per vincolo contrattuale. Al momento, l'equipaggio non può trascorrere più di 90 minuti all'interno del veicolo, il quale non può superare i 32 chilometri orari. Si sono registrati sinora casi di operatori che hanno riportato problemi di salute dopo aver trascorso del tempo all'interno del carro. Il progetto fu scelto dall'esercito nel 2010, e un contratto di fornitura fu siglato quattro anni dopo, con la prima consegna prevista nel 2017, ma il progetto ha sinora incontrato notevoli ritardi. Solo 14 veicoli sono stati sinora consegnati, tutti al momento senza torretta. Problemi nel design del mezzo inoltre hanno fatto sì che questo non potesse sparare con l'armamento principale mentre in movimento, a causa delle eccessive vibrazioni. (Rel)