Speciale difesa: Frecce tricolori sabato al Sail Gran Prix dei catamarani veloci a Taranto

- Sabato 5 giugno le Frecce tricolori dell'Aeronautica militare stenderanno in cielo il Tricolore sul golfo di Taranto in occasione dell'apertura della seconda tappa - e unica in Italia - del campionato SailGP, tra le più importanti regate internazionali di catamarani veloci. Lo riferisce un comunicato stampa del Comando scuole dell'Aeronautica militare. Un nuovo appuntamento per il 313esimo Gruppo addestramento acrobatico "Frecce tricolori", a pochi giorni dal sorvolo della città di Roma in occasione della Festa della Repubblica, a sottolineare la graduale ripresa in tutto il Paese delle attività sociali, economiche e culturali fortemente ridotte a causa dell'emergenza Covid. Gioco di squadra, affiatamento, intesa, preparazione, ma anche velocità, adrenalina ed aerodinamica: questi alcuni degli elementi che caratterizzano sia gli equipaggi dei catamarani del SailGP sia i piloti della Pattuglia acrobatica nazionale. "Sono molti i punti in comune tra il nostro mondo e quello delle competizioni in mare: dall'importanza che rivestono le previsioni meteorologiche sul campo di gara, alla tecnologia e ai profili alari delle vele di queste veloci imbarcazioni", queste le parole del comandante delle Frecce tricolori, tenente colonnello Gaetano Farina in vista dell'evento. "In qualche modo potremmo associare il ruolo del tattico a quello del comandante, quello del timoniere al capo formazione e così via, per ogni membro delle rispettive formazioni", ha poi continuato. "Nomi dei ruoli diversi ma con lo stesso obiettivo finale: avere fiducia nel proprio compagno di squadra, essere consapevoli dell'importanza del proprio ruolo all'interno del team e lavorare in sinergia e in sincronia per raggiungere il risultato", ha aggiunto. (Com)