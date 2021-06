Speciale difesa: Francia, a settembre un'agenzia contro la manipolazione dell'informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia creerà un'agenzia per la lotta alla manipolazione dell'informazione che dovrebbe essere operativa da settembre. Lo ha annunciato il segretario generale della difesa e della sicurezza nazionale, Stephane Bouillon. L'obiettivo, ha spiegato Bouillon, è quello di arginare le minacce straniere che puntano a destabilizzare lo Stato. L'ufficio conterà 60 persone in tutto che lavoreranno su "fonti aperte" e cioè su elementi pubblici. "Non si tratta di correggere o ristabilire la verità ma di arrivare ad individuare gli attacchi quando vengono dall'estero", ha detto il segretario generale. Bouillon promette inoltre la "trasparenza totale" nelle attività dell'agenzia, per evitare che diventi uno strumento nelle mani delle istituzioni. (Frp)